Викладачі Київського університету ім. Грінченка перерахували понад 300 тисяч грн для допомоги військовим
12:43, 05 березня 2014Політика
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Київський університет імені Бориса Грінченка перерахував на підтримку українських військовослужбовців понад 300 тис. грн.
Фото: Facebook Київського університету імені Грінченка
Про це УНІАН повідомила завідувач Науково-методичного центру інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності університету Наталія Горбенко.
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Зокрема, за її словами, на підтримку Збройних сил України Київським університетом ім. Грінченка передано до Державної казначейської служби України в Києві платіжне доручення на суму 312 тис. 179 грн благодійного внеску на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ.
Кошти відраховано за заявами науково-педагогічних працівників та співробітників університету із заробітної плати, зазначила Горбенко.
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