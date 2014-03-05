Викладачі Київського університету ім. Грінченка перерахували понад 300 тисяч грн для допомоги військовим

Про це УНІАН повідомила завідувач Науково-методичного центру інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності університету Наталія Горбенко.

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Зокрема, за її словами, на підтримку Збройних сил України Київським університетом ім. Грінченка передано до Державної казначейської служби України в Києві платіжне доручення на суму 312 тис. 179 грн благодійного внеску на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ.

Кошти відраховано за заявами науково-педагогічних працівників та співробітників університету із заробітної плати, зазначила Горбенко.