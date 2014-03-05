Українцям в Австралії обіцяють продовжити візи через конфлікт у Криму
За словами міністра закордонних справ Джулі Бішоп, «ситуація в Україні дуже напружена та неспокійна, й ціла країна знаходиться під загрозою».
Влада Австралії дозволили громадянам України, які тимчасово перебувають на території цієї країни, просити про продовження своїх віз до того моменту, поки на їх батьківщині не відновиться стабільність, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press. На який саме термін будуть продовжуватися візи охочим, не уточнюється.
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За словами міністра закордонних справ Джулі Бішоп, «ситуація в Україні дуже напружена та неспокійна, й ціла країна знаходиться під загрозою».
«Нас дуже турбують повідомлення про те, що Росія наростила військову присутність у Криму. Хочемо ще раз підкреслити, що агресивні дії РФ проти України - незалежної і суверенної держави - повністю неприйнятні», - сказала Бішоп.
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Скільки громадян України знаходиться на території Австралії зараз, не повідомляється. В Австралії проживає близько 35 тисяч етнічних українців, багато з яких активно лобіюють інтереси своєї історичної батьківщини в місцевих органах влади.