Українцям в Австралії обіцяють продовжити візи через конфлікт у Криму

Влада Австралії дозволили громадянам України, які тимчасово перебувають на території цієї країни, просити про продовження своїх віз до того моменту, поки на їх батьківщині не відновиться стабільність, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press. На який саме термін будуть продовжуватися візи охочим, не уточнюється.

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За словами міністра закордонних справ Джулі Бішоп, «ситуація в Україні дуже напружена та неспокійна, й ціла країна знаходиться під загрозою».

«Нас дуже турбують повідомлення про те, що Росія наростила військову присутність у Криму. Хочемо ще раз підкреслити, що агресивні дії РФ проти України - незалежної і суверенної держави - повністю неприйнятні», - сказала Бішоп.

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Скільки громадян України знаходиться на території Австралії зараз, не повідомляється. В Австралії проживає близько 35 тисяч етнічних українців, багато з яких активно лобіюють інтереси своєї історичної батьківщини в місцевих органах влади.