У Сумах будівлю міліції намагалися підпалити «коктейлями Молотова»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сесії міськради повідомив начальник відділу дільничних інспекторів міськвідділу міліції Сергій Малко.

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«Було зафіксовано факт спроби підпалу будівлі відділу громадської безпеки на вулиці Охтирській, 14. Невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю у вікно, але, оскільки воно було заґратоване, пляшка розбилася об метал. Оперативний черговий вискочив на вулицю і загасив полум'я, проте на місці події вже нікого не було. Пізніше аналогічний випадок повторився: «коктейль Молотова» кинули у вікно міського архіву на вулиці Харківській, 35. Вікно спалахнуло і згоріло, але документи архіву не пошкоджені», - розповів Малко.

За його словами, на місце подій виїхала слідчо-оперативна група, матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За цими фактами проводиться перевірка.