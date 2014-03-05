Російські війська взяли під контроль позиції зенітно-ракетного полку в Криму

Російські війська зруйнували об'єкти в зенітно-ракетному полку на Фіоленті в Севастополі.

Про це повідомляє голова медіа-центру Міноборони в Криму Владислав Селезньов.

За його словами, "частина заблоковано, розбито апаратуру управління, стартові позиції ракет під контролем російських військ".

У Штабі ВМС України в Криму "Українській правді" повідомили, що там поки все спокійно, а інформацію про те, що російські солдати не пропустили машину з продуктами - не підтвердили. За словами співрозмовника, у середу машина з продуктами ще не під'їжджала.

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За інформацією Селезньова, у вівторок, 4 березня, в штабі Військово-Морських Сил України у Севастополі пройшла зустріч виконуючого обов'язки командувача ВМС України контр-адмірала Сергія Гайдука з командувачем Чорноморським флотом РФ віце-адміралом Олександром Вітко і керівником виконавчої влади Севастополя Олексієм Чалим.

"У зв'язку з тим, що українські військовослужбовці члени їх сімей стали заручниками у сформованій ситуації в Криму, під час зустрічі було погоджено думку, що для врегулювання конфлікту необхідно негайно розпочати проведення політичних переговорів між владою України, Криму і Севастополя за участю представників інших сторін", - повідомив Селезньов.

Крім того, за інформацією Селезньова, російські військові хочуть розгорнути в Євпаторії зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Увечері у вівторок, 4 березня, близько 150 російських військовослужбовців спробували взяти під контроль зенітно-ракетний полк тактичної групи "Крим" в Євпаторії.

Вони висунули вимогу скласти зброю і заважають нормальному несення служби українськими військовослужбовцями.

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За інформацією командира тактичної групи "Крим" генерал-майора Олега Струцинського, російські військовослужбовці запропонували українським зенитчикам спільно заступити на бойове чергування і розгортання зенітно-ракетний комплекс "Бук".

На думку генерал-майора Олега Струцинского, таке втручання російських військових може створити небезпеку несанкціонованого застосування зброї проти літальних апаратів у повітряному просторі України.