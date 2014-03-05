У Львові на Ратуші вивісили прапор ВМС України на підтримку моряків Криму

У Львові сьогодні на будинку Львівської міської ради вивісили прапор Військово-морських сил Збройних Сил України на підтримку військових моряків, які перебувають у Криму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради. Як зазначається у повідомленні, прапор ВМС України міському голові Андрію Садовому вручив заступник голови Севастопольської організації «Спілка офіцерів України», капітан ІІ рангу запасу Тимур Баротов. Читайте такожУкраїнські дипломати підняли прапор ВМС на знак підтримки моряків Стяг Військо-морських сил України розміщений поруч з Державним прапором України на фасаді Львівської міської ради.

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