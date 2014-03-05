НАТО "переглядає" співпрацю з Росією і поглиблює - з Україною

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен після засідання Ради НАТО-Росія в штаб-квартирі Альянсу.

”Ситуація в Україні має серйозні наслідки для безпеки та стабільності євро-атлантичного ареалу. І Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також власні міжнародні зобов`язання,” сказав Расмуссен журналістам.

Читайте такожЯценюк завтра у Брюсселі зустрінеться з Генсеком НАТОЗа його словами, Альянс вирішив вжити кілька кроків для скрочення своєї співпраці з Москвою. Серед цих кроків - відмова від ідеї проведення першої спільної місії НАТО і Росії. Також НАТО відмовилось від супроводження російськими військовими кораблями американського судна ”Cape Ray”, яке вивозить з Сирії хімічну зброю для її подальшої нейтралізації. ”Хочу наголосити, це не вплине на знищення хімічної зброї, але Росія не буде задіяна в супроводженні американського судна”, - сказав генсек НАТО.

Він додав, що інші заходи включають відмову від зустрічей військових та цивільних НАТО і Росії на певний час. Також Альянс починає перегляд всього комплексу співпраці з Росією. ”Міністри закордонних справ НАТО ухвалять рішення щодо цього на початку квітня. Ці кроки шлють чіткий сигнал: дії Росії мають наслідки”, - сказав Расмуссен.

В той же час, додав він, НАТО хоче тримати двері відчиненними і готове до проведення засідань Ради НАТО-Росія на рівні послів.

Водночас НАТО прагне далі розвивати співпрацю з Україною і посилити її. ”Ми посилимо наші зусилля для допомоги в побудові української армії, включно з більшою кількістю спільних навчань та маневрів. І ми будемо робити більше для залучення України до наших міжнародних проектів для розвитку її війська”,- сказав генсек НАТО.

У четвер Расмуссен прийме в штаб-квартирі НАТО прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що НАТО наразі переглядає співпрацю з Росією у зв`язку з її діями в Україні.

Про це він написав у своєму Твіттер.

«НАТО зараз переглядає співпрацю з Росією у зв`язку з діями Росії в Україні», - повідомив він.

Також Генсек додав, що НАТО вирішило активізувати відносини з Україною.

«Ми також вирішили активізувати відносини НАТО-Україна. Я зустрінусь з Прем’єр-міністром (України) Арсенієм Яценюком завтра, щоб висловити нашу підтримку».