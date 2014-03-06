Томбінські вважає, що Турчинов може підписувати Угоду про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про Томбінські сказав на брифінгу.

Він зазначив, що важливо те, щоб була “легітимність для підписання”.

На уточнююче запитання журналістів, чи вважає він Турчинова як виконуючого обов'язки Президента України легітимною особою для підписання угоди, Томбінські відповів, що “в рамках конституційного ладу України це легітимно, що голова Верховної Ради України виконує обов'язки Президента України на час, коли Президент України відсутній — немає Президента”.

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За його словами, “стаття 112 Конституції України йому дає ці повноваження, в тому числі і щоб підписувати міжнародні угоди”.

В той же час він не сказав, коли така угода могла б бути підписана, а лише зазначив: “Я не буду спекулювати на часі”.