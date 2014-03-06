Президент Франції запропонував варіант вирішення кризи в Криму

Президент Франції Франсуа Олланд вважає, що Європейський Союз має чинити на Росію потужний тиск, аби змусити її піти на політичне врегулювання кризи у відносинах з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Олланд заявив перед початком екстреного саміту ЄС, на якому лідери країн-членів спільноти планують обговорити ситуацію в Криму і відповідь Євросоюзу на дії Росії на півострові.

Читайте такожУ Криму українську армію оголосили окупантом

"Якщо Європа буде єдиною, вона, видається мені, має вийти на таке рішення: тиск на Росію, зниження напруги і перехід до посередництва в інтересах України", - сказав французький Президент.

"Треба суттєво підтримати Україну в цей складний момент і, з іншого боку, чинити дуже потужний тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного рішення. В питанні тиску, безумовно, є можливість застосування санкцій. Для чого потрібен тиск? Не для того, аби вкотре посилити напругу, а для того, щоб відкрити дорогу до діалогу", - додав Олланд.

У саміті ЄС як гість бере участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.