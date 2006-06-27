Жовтяк ”привітав” Ющенка з Днем Конституції

Євген ЖОВТЯК нагадує Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, що 28 червня спливає останній день, коли Президент може добровільно виконати судове рішення про його поновлення на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у відкритому листі Є.ЖОВТЯКА до В.ЮЩЕНКА, копію якого отримав УНІАН.

Відкритий лист Президентові України Ющенку В.А.

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

28 червня виповнюється 10 років з дня прийняття Конституції України - Основного Закону Держави, який був визнаний провідними експертами одним з найкращих у світі. На жаль, при попередньому режимі приписи Конституції не виконувалися, владі набагато зрозумілішим було життя „за поняттями”. Саме протест проти зухвалої наруги над права-ми і свободами громадян з боку попередньої влади і вивів їх на Майдан, який завершився Вашою переконливою перемогою. У своїй присязі Ви зобов”язалися „дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додер-жуватися Конституції України і законів України...”.

За іронією долі саме 28 червня, згідно з постановою державного виконавця, яка вруче-на Вам, закінчується термін добровільного виконання рішення Суду про моє негайне поновлення на роботі. За ст.102 Конституції України „Президент України є гарантом...додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина”. Відповідно ж до ст.124 Конституції, „Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов”язковими до виконання на всій території України”. Отже, Україна чекає від Вас прикладу законослухняності та виконання взятих на себе при вступі на посаду зобов”язань додержуватись Конституції України і законів України.

Мені не хотілося б, щоб невиконання рішення суду главою держави України стало предметом розгляду у Європейському Суді з прав людини, що може негативно позначитися на міжнародному іміджі України.

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу, Вас свідомо вводять в оману твердженнями щодо непідсудності судам загальної юрисдикції справ про поновлення на роботі посадо-вих осіб. Ще 7 травня 2002 року Конституційний Суд України своїм рішенням по справі щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб поставив крапку у війні радників Президента Кучми проти Конституції України ( історія повторюється?), підтвердивши, що Конституція України та закони України діють і щодо посадовців, яких призначає Президент України. Цитую з рішення Конституційного Суду, що розглянув конституційне подання Президента України Л.Д. Кучми : " Твердження у конституцій-ному поданні про непідвідомчість судам загальної юрисдикції справ за заявами осіб, яких призначає на посади чи звільняє з посад Президент України або Верховна Рада є необ-грунтованим, оскільки суперечить покладеним на суди конституційним повноваженням забезпечувати судовий захист прав і свобод людини і громадянина, включаючи принцип рівності перед законом і судом" (Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2002 від 7 травня 2002 року). До речі, це рішення "є обов"язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим".

Принагідно хочу висловити Вам свою глибоку повагу і ще раз запевнити, що я борюся не за посаду, а за побудову правової демократичної держави України, яку Вам заважають будувати ваші некомпетентні, або вороже налаштовані до України, радники, що штовхнули Вас на підписання протиправного Указу про моє безпідставне звільнення.

Щиро Ваш, Є. Жовтяк

Як відомо, Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації 24 травня цього року. Є.ЖОВТЯК подав позов до Києво-Святошинського районного суду Київської області, наголошуючи на тому, що звільнення було безпідставним та незаконним і вимагаючи скасування Указу. 16 червня суд задовольнив позов, скасував указ Президента і поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді. Постанови суду було передано до Секретаріату Президента та Державної виконавчої служби у Печерському районі Києва.

Водночас, того ж дня В.ЮЩЕНКО своїм Указом призначив головою Київської обласної державної адміністрації Віру УЛЬЯНЧЕНКО.

Адвокат Сергій БОЙКО, який представляє інтереси Є.ЖОВТЯКА в суді, коментуючи призначення нового голови Київської облдержадміністрації, наголосив, що на підставі ст. 40, п. 6 Кодексу законів про працю, Президент має звільнити новопризначеного голову „у зв’язку з поновленням на посаді працівника, який займав її раніше”.

Поки що Є.ЖОВТЯК перебуває на лікарняному після хірургічної операції.