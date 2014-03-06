Британський прем`єр: проведення референдуму про статус Криму не є законним

«Напередодні на переговорах в Парижі (з участю міністрів закордонних справ ряду країн ) був досягнутий певний прогрес. Однак сьогоднішнє голосування кримського парламенту і рішення провести референдум через 10 днів є серйозним кроком в невірному напрямку. Український уряд заявив, що не вважає цей референдум законним, і Євросоюз сьогодні підтримав цю позицію», - сказав Кемерон після позачергового саміту ЄС щодо ситуації в Україні, повідомляє РІА «Новости».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, парламент Криму переніс з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

Як повідомив віце-спікер парламенту автономії Сергій Цеков, на референдум виносяться два питання: «Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Також депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії.