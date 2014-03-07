Губернатор Донеччини вважає, що в регіоні потрібно захищати не російську, а українську мову

«Є проблема російської мови? Немає!», - сказав губернатор. При цьому він додав: «Я розмовляю теж російською мовою. Проблеми російської мови немає, є проблема української мови, що її погано знають. Ми повинні захищати українську мову».

На думку Тарути, сьогодні неприйнятно, щоб громадянин України не знав державної мови. «Бо як це, щоб громадянин України не знав української мови? Це соромно, соромно кожному..., - сказав губернатор. - Так, я, можливо, не дуже чисто розмовляю, тому не завжди застосовую українську мову.. У нас українська мова забруднена, з доповненнями, ми її мало знаємо, ми нею не пишаємося. Це теж погано».

Тарута переконаний, що мовна проблема була вигадана і нав'язана політиками виключно для агітаційних цілей у передвиборній боротьбі. «Тому політики використовували (мовне питання) і на цьому спекулювали і намагалися людей таким чином заманити у своє електоральне поле», - сказав голова облдержадміністрації, наголосивши, що тепер це повинно піти в минуле і тут нинішня влада дістала «великий аванс» від народу.

Довідка УНІАН. З 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і прикордонні об'єкти в Криму. Українська влада заявила, що ці загарбники – російські військовослужбовці.

1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента Володимира Путіна про введення військ в Україну.

Путін і МЗС Росії неодноразово заявляли, що влада Росії своїми діями захищає інтереси російськомовного населення в Україні.