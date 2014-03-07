В аеропорті „Львів” відмовили у в'їзді в Україну депутатові обласної Думи РФ і журналістові - прикордонники

Як повідомила УНІАН помічник начальника Львівського прикордонного загону майор Ярослава Мельник, під час проведення співбесіди стало відомо, що ці особи мали намір відвідати місто Мукачево Закарпатської області та відсвяткувати там день народження друга. Однак, в ході поглибленого аналізу було з’ясовано, що громадянин України, до якого вони нібито їхали, не підтвердив мети їхньої подорожі. Також, встановлено, що один з них є заступником голови комітету Тюменської обласної Думи РФ, а другий – професійним фотожурналістом.

„Прикордонники встановили, що основною метою візиту в Україну цих громадян Росії було зібрати негативний матеріал про події в Україні, та в подальшому його використати під час Конгресу в рамках молодіжного форуму «Молодь Росії», що підтверджувалося відрядженням, яке знайшли прикордонники в одного з них. Окрім цього, росіяни не змогли підтвердити наявного фінансового забезпечення. Даних громадян Російської Федерації не було пропущено через державний кордон та одразу було повернуто тим самим рейсом у Росію”, - розповіла Мельник.