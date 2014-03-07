Конституційний Суд почав розбиратися з кримським референдумом
Подання Турчинова дійшло до Конституційного Суду
До Конституційного Суду надійшло подання в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови парламенту Криму „Про проведення загальнокримського референдуму“ від 6 березня № 1702-6/14.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду.
Зараз здійснюється опрацювання секретаріатом КС відповідного конституційного подання.
Як повідомляв УНІАН, парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до Росії та виніс на референдум 16 березня два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» та «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».
Читайте такожОприлюднено указ про зупинення дії рішення Криму про проведення референдуму Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.
6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.