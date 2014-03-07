Конституційний Суд почав розбиратися з кримським референдумом

До Конституційного Суду надійшло подання в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови парламенту Криму „Про проведення загальнокримського референдуму“ від 6 березня № 1702-6/14.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду.

Зараз здійснюється опрацювання секретаріатом КС відповідного конституційного подання.

Як повідомляв УНІАН, парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до Росії та виніс на референдум 16 березня два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» та «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

Читайте такожОприлюднено указ про зупинення дії рішення Криму про проведення референдуму Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.