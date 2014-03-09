В мережі з'явилася ще одна пародія на роботу російських ЗМІ

Відео на сторінці громадської течії "Не мовчи" виклав Антон Яремчук, повідомляє ТСН.

У кадрі на відео – "журналіст". Навколо нього все в диму, лунають вибухи і чути сирени.

"Я в Севастополі, знаходжуся в епіцентрі подій. Бандерівці палять бібліотеку. У вогні горить Булгаков, Достоєвський, Лермонтов. Вони цинічно вбивають наше російське надбання", - розповідає на камеру актор.

Читайте такожНацрада закликала провайдерів утриматися від ретрансляції каналів «Вести», «Россия 24», ОРТ, «РТР-Планета» Лунає потужний вибух. "Ви чули? Ви чули? Це бандерівці підірвали єдину російські школу в Севастополі", - перелякано говорить чоловік.

Після того показано, що потужні вибухи влаштовував за кадром інший чоловік, підпалюючи петарди. Ще один роздмухував у кадр дим. Вони домовляються ще піти зняти телевключення з Харкова.

Увесь цей час на рухливому рядку поверх відео можна прочитати: "Ніхто все-рівно не читає рухливий рядок. Для збільшення кількості бандерівців, в Україні заборонили аборти. Западенці розбирають Чорноморський флот на металолом. Жорстокі українські націоналісти змусили всіх російськомовних дітей Севастополя вчити гопак і пити горілку".