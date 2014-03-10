Меркель обговорить ситуацію в Україні з Туском

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час запланованого на середу, 12 березня, візиту до Варшави планує обговорити ситуацію в Україні.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар уряду Польщі Малгожата Кідава Блоньська.

”Канцлер буде у Польщі та буде розмовляти на цю тему з головою уряду”, - сказала співрозмовник агентства.

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Вона зауважила, що події в Україні розвиваються дуже швидко, і польська влада уважно за цим слідкує. ”Динаміка того, що відбувається в Україні, є такою швидкою, що дуже важко передбачити, що буде. Польща уважно спостерігає за тим, що відбувається, та швидко реагує”, - сказала прес-секретар уряду Польщі.