Янукович про погіршення соціально-економічної ситуації в Україні: Я тут ні до чого

Янукович допускає, що нова українська влада покладе відповідальність за погіршення соціально-економічної ситуації в Україні на Росію або на нього.

"Але з цим я ніколи не погоджуся. Я тут ні до чого", - сказав Янукович.

За його словами, заплановані кроки з урізування соціальних виплат є нелюдяними і антинародними.

При цьому Янукович заявив, що у його уряду був чіткий план щодо збереженню рівня життя українців.

«Тепер же, після захоплення влади узурпаторами, на жаль, це стало неможливим», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Водночас Янукович заявив, що вважає себе законним Президентом країни.

24 лютого глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян і він оголошений в розшук.

За словами Авакова, Янукович вилетів з Києва до Харкова 21 лютого, переночував там. Потім вертольотом перелетів до Донецька, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордонники не дозволили йому це зробити, і він автомобілем виїхав до Криму, де зупинився в приватній резиденції й не використав жодної з державних резиденцій.