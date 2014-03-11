Сьогодні на брифінгу СБУ покажуть затриманих співробітників іноземних спецслужб

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

“Дві години ми даємо відкритий брифінг, де представлені докази, в тому числі і з затриманими співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації, які беруть участь безпосередньо на нашій з вами землі в організації диверсій, підкупі наших громадян, насамперед у східних областях, для інспірування побиття...”, - сказав Наливайченко.

Читайте такожУ Донецьку затримали співробітника російської розвідкиВін наголосив, що буде представлено окремих затриманих співробітників іноземних спецслужб.

Голова СБУ також наголосив, що усі справи, які розслідуються Генеральною прокуратурою або знаходяться у провадженні СБУ чи МВС, розслідуються виключно під контролем Генеральної прокуратури.

Брифінг відбудеться о 13.00 у прес-центрі СБУ за адресою вул. Володимирська, 35.