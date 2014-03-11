Активісти вимагають у європейських посольств "негайних санкцій" проти Росії

У Києві громадські активісти пікетували посольства Німеччини, Франції та Великої Британії з вимогою ввести санкції проти Росії, щоб зупинити її військову агресію в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Посольства ФРН близько сотні мітингувальників скандували: «Вам не треба криваві гроші!» і «Путін – геть!».

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Активісти також намагались передати представникам дипмісії звернення про запровадження економічних та політичних санкцій проти російських чиновників, причетних до ескалації ситуації в Криму, проте до демонстрантів ніхто не вийшов, тому вони залишили звернення у скриньці для повідомлень посольства.

Після пікету Посольства Німеччини мітингувальники вирушили до Посольства Франції в Україні, дорогою вигукуючи: «Геть російських окупантів!» та «Приєднуйтесь до нас!».

Проходячись повз Посольство Польщі, активісти зупинились на декілька хвилин та скандували: «Дякуємо!», щоб висловити вдячність польській дипломатичній місії за підтримку українському народу.

Під Посольством Франції в Україні на вулиці Рейтарській мітингувальники зайняли одну смугу проїжджої частини, вони вишукувались біля центрального входу з плакатами і скандували: «Санкції негайно!». Мітингувальникам вдалось передати звернення про запровадження санкцій проти росіян представнику французького дипломатичного відомства.

Також активісти пікетували Посольство Великої Британії в Україні Вони, крім звернення про запровадження санкцій, яке було передано охоронцям посольства, нагадали дипломатам, що Британія є гарантом суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року.

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Як повідомляв УНІАН, також сьогодні у Києві 150 активістів пікетували Представництво Європейського Союзу в Україні, вимагаючи від європейських чиновників запровадити політичні та економічні санкції, щоб зупинити військову агресію Росії в Криму.

Нагадаємо, 2 березня українці також пікетували російське посольство в Україні з вимогами припинити військову агресію.