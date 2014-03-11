Армія Росії морально застаріла та не готова довго воювати з Україною - ЗМІ

Армія Росії наразі найбільша у Східній Європі, але вона морально застаріла та не здатна перемогти в тривалому конфлікті. Про це на сторінках The Washington Post пише оглядач Волтер Пінкус, повідомляє ТСН.ua.

Він зауважив, що в часи Холодної війни армія СРСР була сучаснішою і більш підготовленою ніж нинішня російська.

"В умовах нестачі коштів в 90-х і на початку 2000-х страждали боєготовність, рівень підготовки, моральний дух і дисципліна, а більша частина військової промисловості застаріла", - цитує автор доповідь Дослідницької служби Конгресу США.

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Пінкус зауважує, що війна в Грузії 2008 року виявила багато слабких сторін російської армії та змусила Путіна почати інвестувати в переозброєння. Однак процес оновлення арсеналу Росії був сповільнений "корупцією, поганим управлінням і кадровими питаннями".

Оглядач зазначає, що Росія так і не змогла ефективно перейти від призовної до контрактної армії. Замість 80% контрактників, які мали б служити три роки, російським збройним силам вдалося найняти лише 35% професіоналів.

Згідно з програмою реформ від 2009 року Кремль планував поповнити особовий склад свого війська до мільйона чоловік. Однак на ділі вдалося залучити в армію 700 тисяч солдатів.

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Автор нагадує, що Росія після війни з Грузією купила два французькі авіаносці за 1,6 мільярди доларів, а також замовила в Німеччини будівництво сучасного тренувального центру поблизу з Нижнім Новгородом за 132 мільйони доларів.

"Міністерство оборони Росії відзвітувало, що модернізація збройних сил станом на кінець минулого року завершена лише на 26%", - йдеться в статті.

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Оглядач зауважує, що за нинішнього стану збройних сил, гіпотетичний збройний конфлікт з Україною тривав би довго.

"Але хоч Росія б можливо і здобула перемогу, результатом стала б тривала нестабільність на кордоні Росії з ймовірною серйозною партизанською війною впродовж тривалого часу. Беручи до уваги нинішній стан російської армії, є достатньо аргументів вважати, що Путін ніколи не піде на такий крок", - пише оглядач The Washington post.