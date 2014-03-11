Держкомтелерадіо заявляє про інформаційну агресію Росії в Криму

Державний комітет телебачення та радіомовлення України розцінює відключення українських телеканалів в Криму як інформаційну агресію Росії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Держкомтелерадіо України.

У документі вказується, що Комітет вважає неприпустимою ситуацію із вилученням із інформаційного простору АР Крим практично всіх загальнонаціональних українських телеканалів та незаконну передачу частот, на яких вони мовили, російським каналам.

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«Розцінюємо це як вияв неприхованої інформаційної агресії проти України з боку Російської Федерації. Така ситуація є грубим порушенням прав громадян Криму на інформацію, що вважається фундаментальним правом особи і гарантується Конституцією України, а також Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод», - наголошується у заяві.

Держкомтелерадіо України також засуджує антиконституційні дії самопроголошеної «влади» Криму та вимагає негайного поновлення трансляції українських телеканалів, йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня на території Криму відключили майже всі українські телеканали, які замінили російськими, зараз транслюється лише один український телеканал - «Тоніс».

За даними журналіста Заїра Акадирова у Facebook, на місцевому ТБ українські телеканали замінили російськими: “НТВ Мир” (замість «Інтер»), Перший російський (1+1), Росія РТР (Перший національний), «Зірка» (СТБ), ТНТ («5-й канал»), Росія 24/Крым 24 (Чорноморська ТРК), Державна телерадіокомпанія Крим (твFM).

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Залишаються відключеними: 2+2, ICTV, ТЕТ, М1 Новий канал, НТН Україна, К1, Мега.