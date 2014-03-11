Командувач силами НАТО обговорив розширення партнерства з начальником генштабу України

Про це Брідлав написав в Twitter, повідомляє РІА ”Новости”.

”Продуктивна (телефонна - УНІАН) розмова з Куцином - головнокомандувачем збройними силами України. Висловив (йому - УНІАН) свою підтримку, та обговорили шляхи розширення партнерства НАТО та України”, - зазначив Брідлав.

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Як відомо, минулого тижня генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив , що НАТО інтенсифікує співробітництво з Україною, зокрема, з політичним і військовим керівництвом країни.

Він також зазначив, що НАТО зробить зусилля щодо зміцнення оборонного потенціалу українських військових, включаючи проведення більше спільних навчань, а також щодо підключення України до передових міжнародних оборонних проектів.