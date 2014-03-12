Референдум 16 березня в Криму є незаконним, Росія має припинити спроби анексувати Крим - Баррозу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив під час слухань у Європейському парламенті на тему: "Вторгнення Росії в Україну".

"Ми закликаємо Російську Федерацію зупинити всі спроби анексії Автономної Республіки Крим, яка належить Україні. Треба негайно провести деескалацію ситуації і знайти політичне рішення, спираючись на міжнародні норми. Бо нині ситуація залишається дуже напруженою. Український народ вже пролив багато крові, і не треба більше ризикувати життям людей", - сказав Баррозу, виступаючи перед євродепутатами.

Читайте такожБаррозу і Яценюк: Криза в Криму може вирішитися через діалог і цілісність України

"Будь-яка спроба узаконити референдум у Криму суперечить українській Конституції і міжнародним нормам. Чітко зрозуміло, що референдум є незаконним", - додав Президент Єврокомісії.

На слуханнях у Європарламенті присутній народний депутат України, співголова Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Петро Порошенко, який на початку дебатів повісив у залі прапор Військово-морських сил України.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії й виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Водночас у ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає й доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Державного реєстру виборців органам Державного реєстру виборців, утвореним в Автономній Республіці Крим і Севастополі.