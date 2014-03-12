Вілкул бачить можливість зберегти цілісність України у децентралізації влади

Про це він заявив сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна.

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"Це незбалансованість повноважень центру і регіонів. Єдиний вихід - це децентралізація влади, розширення прав і повноважень регіонів. Центр повинен вирішувати наступні питання: зовнішньополітичні, оборона, торгівля, інші - регіонам", - зазначив Вілкул, передає lb.ua.

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На його думку, одним з виходів є пряма виборність губернаторів голосуванням.

"Облрада, виконавчі органи, територіальні органи влади повинні йти не з верху, а підкорятися місцевим виборним органам", - підкреслив екс-віце-прем'єр.

Ці всі питання, за його словами, повинні бути враховані в новій редакції Конституції.

"Ця концепція не дозволить з'явитися в Україні нової узурпації влади. В Україні не з'явиться новий "цар", - зазначив Вілкул.

На думку екс-віце-прем'єра, для вирішення кримського конфлікту, владі потрібно вести діалог з мешканцями АРК.

"Ситуація в Криму дуже складна, але з кримчанами потрібно говорити. Багато в чому така ситуація виникла тому, що кримчани думають, що їхні національні інтереси не будуть враховані новою владою. Криму потрібно давати максимальну кількість повноважень. Крим повинен бути в будь-якому випадку в складі України", - підкреслив він.