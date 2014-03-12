ГПУ просить журналістів офіційно скаржитися на труднощі в роботі в Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, протягом останнього часу випадки перешкоджання у здійсненні професійної діяльності журналістів, їх викрадення та побиття – набули безпрецедентно масового характеру на території Автономної Республіки Крим. Органи прокуратури відстежують такі факти та вживають заходів реагування на ці кричущі порушення законності. Задля забезпечення реагування на всі такі випадки, Генеральна прокуратура України звертається до представників ЗМІ із проханням щодо кожного факту утисків свободи слова, перешкоджання у здійсненні професійної діяльності, порушення прав людини звертатися із офіційними заявами до органів правопорядку та прокуратури.

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У свою чергу, йдеться в повідомленні, Генеральна прокуратура гарантує здійснення правового реагування на скоєння правопорушень щодо журналістів та обіцяє контролювати розслідування кожного такого факту.

Так, органи прокуратури реагують на всі факти нападів на журналістів на території України – не залежно від їхнього громадянства та місця роботи.

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«Утиски свободи слова є замахом на інформаційну безпеку країни, що є вагомою складовою суверенітету нашої держави. Відтак, перешкоджання журналістам у здійсненні їхніх професійних обов’язків є водночас порушенням права кожного громадянина України та світу загалом на отримання об’єктивної інформації. Ми не повинні допустити замовчування гострих подій як на території Криму, так і в інших областях», - йдеться в повідомленні ГПУ.