Сім'ї постраждалих у Криму журналістів розповіли про їх викрадачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомили родичі потерпілих - дружина журналіста Євгена Рахно Катерина Рахно та мати журналістки Олени Максименко Марина Максименко.

Катерина Рахно зазначила, що її чоловіка жорстоко били, вирвали сережку з вуха, зрізали ножем волосся. Також викрадачі відібрали в нього 600 доларів і 6 тис. грн, фотокамеру, ноутбук та книгу, а з автомобіля викрали магнітолу.

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При цьому вона зазначила, що викрадачі не висували журналістам жодних вимог. За словами Рахно, люди, які знущалися над журналістами, назвалися членами «самооборони Криму».

Своєю чергою Марина Максименко повідомила, що у її доньки викрадачі також відібрали особисті речі — два диктофони і фотокамеру. Окрім того, злочинці вимагали від Олени Максименко зізнатися, що вона отримала гроші за свою громадську діяльність і не вірили її запевненням, що до Криму вона поїхала з власної ініціативи й не отримала це коштів.

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За словами родичів, у даний час Євген Рахно та Олена Максименко вже перебувають у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня на КПП при в'їзді до Криму з боку Херсонської області були затримані дві групи журналістів та активістів. Після обшуку лише одного з журналістів відпустили, оскільки за ним приїхав родич на власному автомобілі та з кримською пропискою. Пізніше з’явилася інформація про те, що трьох затриманих журналістів везуть в УСБУ Севастополя, а активісток Автомайдану тримають у таборі «Беркута» на тому ж КПП, а пізніше - везуть до Севастополя на базу ЧФ РФ.

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11 березня одним з лідерів Автомайдану Сергія Хаджинов заявив, що викрадених дівчат-активісток Автомайдану Шуру Рязанцеву, Катерину Бутко, журналістку Максименко, фотографа Олеся Кромпляса та Рахна відпустили.