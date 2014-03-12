Льотчиків морської авіації ЧФ РФ відсторонили від польотів за співчуття українцям

17:19, 12 березня 2014
Політика
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У той же час, у відомстві відзначають, що до Криму продовжують прибувати війська РФ: сьогодні корабель розвантажив приблизно 21 одиницю автомобільної техніки й до 400 "зелених чоловічків".

Льотчиків морської авіації ЧФ РФ відсторонили від польотів за співчуття українцям - Міноборони / mil.ru

Льотчиків морської авіації ЧФ РФ усунули від польотів, оскільки вони співчувають громадянам України.

Про це повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» з посиланням на джерела в Севастополі.

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«Льотчиків морської авіації ЧФ РФ усунули від польотів, мотивуючи тим, що ті співчувають громадянам України, і не зможуть в повному обсязі виконати бойове завдання», - пише Селезньов.

Водночас, він зазначає, що останнім часом кількість прольотів авіаційної техніки РФ над Кримом значно збільшилася.

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За даними Селезньова, до Криму продовжують прибувати війська РФ. «Сьогодні вранці в бухті Козача великий десантний корабель ЧФ Росії "Новочеркасск" розвантажив приблизно 21 одиницю автомобільної техніки і до 400 "зелених чоловічків"», - написав начальник кримського медіа-центру Міноборони.

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