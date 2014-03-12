Ярмольник назвав Крим "одвічно російським" і розповів про розірваного на березах у Львові чорношкірого

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в ефірі телеканалу "Дождь".

Читайте такожПутін заявив Джемілєву, що Україна вийшла з СРСР не зовсім законно

На думку Ярмольника, "східна Україна готова і хоче бути з Росією".

"Сьогодні, завдяки зусиллям Володимира Путіна і нашої турботи, нашим геополітичним інтересам, якщо цей конфлікт врегульовується, все одно через 5-70 років він виникне знову. Це особливі люди, які там живуть, і тому моє рішення було б простим: якщо це підтримають референдуми тих областей, про які ми говоримо, я думаю, що східна Україна готова і хоче бути з Росією, Крим - я був би щасливий, я б виправив помилку Хрущова, тому що це була якась панська, безглузда гра, коли Крим був відданий Україні", - заявив Ярмольник.

За його словами, "це споконвічно російські землі".

Артист також згадав, як одного разу у нього на очах розірвали темношкірого хлопця.

"Я багато разів бився, і один з перших переломів носа теж був з цим пов'язаний, там, на Україні, оскільки є москалі, жиди, негри. При мені хлопця, який навчався в Політехнічному інституті, чорний, він доглядав за місцевою дівчиною, його порвали на березах на високому замку, як у Середні віки", - згадав Ярмольник.