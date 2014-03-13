Джемілєв не довіряє ”привабливим” пропозиціям незаконної влади Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Джемілєв сказав українським журналістам за підсумками телефонної розмови з Президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Джемілєв підкреслив, що ці пропозиції насправді виходять із Росії. За його словами, частина з них - дуже приваблива, зокрема гарантоване представництво на рівні 20% для кримських татар у всіх структурах влади, статус кримськотатарської мови як офіційної разом із російською, але за умови виключення української.

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Також він зазначив, що обіцяють виконання програм із повернення тих кримських татар на історичну батьківщину, які залишаються в місцях депортації.

”Раптом така милість. І як можна вірити щирості цих обіцянок? Вони що, раптом змінилися - з крайніх шовіністів перетворилися на ідеальних демократів? Тому є багато сумнівів щодо реальності тих обіцянок, які нам дають”, - сказав Джемілєв.

Він підкреслив, що кримські татари - громадяни України, й порушення цілісності країни загрожує драматичними наслідками не лише для Криму, України, але, за великим рахунком, також для Росії.

”Ми зацікавлені, щоб усі ці питання, пов`язані з вторгненням російських військ на нашу територію, були якнайшвидше вирішені, й без кровопролиття”, - підкреслив Джемілєв.