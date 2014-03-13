Джемілєв не довіряє ”привабливим” пропозиціям незаконної влади Криму
Народний депутат України, колишній лідер Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв не довіряє ”привабливим” пропозиціям незаконної влади Криму для кримських татар.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Джемілєв сказав українським журналістам за підсумками телефонної розмови з Президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.
Джемілєв підкреслив, що ці пропозиції насправді виходять із Росії. За його словами, частина з них - дуже приваблива, зокрема гарантоване представництво на рівні 20% для кримських татар у всіх структурах влади, статус кримськотатарської мови як офіційної разом із російською, але за умови виключення української.
Читайте такожДжемілєв: Якщо іноземні солдати входять до твоєї країни, то очікувати доброго - наївно
Також він зазначив, що обіцяють виконання програм із повернення тих кримських татар на історичну батьківщину, які залишаються в місцях депортації.
”Раптом така милість. І як можна вірити щирості цих обіцянок? Вони що, раптом змінилися - з крайніх шовіністів перетворилися на ідеальних демократів? Тому є багато сумнівів щодо реальності тих обіцянок, які нам дають”, - сказав Джемілєв.
Він підкреслив, що кримські татари - громадяни України, й порушення цілісності країни загрожує драматичними наслідками не лише для Криму, України, але, за великим рахунком, також для Росії.
”Ми зацікавлені, щоб усі ці питання, пов`язані з вторгненням російських військ на нашу територію, були якнайшвидше вирішені, й без кровопролиття”, - підкреслив Джемілєв.