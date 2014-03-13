У 2008 році Буш не повірив заявам Путіна про розділ України - колишній радник

Колишній радник Путіна і старший науковий співробітник американського Cato Institute Андрій Ілларіонов розповів, що в Росії зараз всі перебувають у стані імперської ейфорії, повідомляє Сегодня.

«В Росії звичайно шалено надихнулися (захопленням Криму) і перебувають в стані ейфорії - імперської абсолютно божевільної ейфорії. А Європа цього просто не розуміє. Європа не мала справ з такими громадянами (як Путін) останні 75 років...з 1938-39 років. Європі тоді знадобилося кілька років, щоб усвідомити, з чим вони мають справу. Але людей, які пам'ятали в практичному плані, що це таке - там не залишилося. Ніхто не уявляє", - розповів він.

За словами Ілларіонова, свої претензії на пів-України Путін висловлював Бушу ще шість років тому.

Читайте такожБільдта здивували слова Путіна про "не зовсім законну" незалежність України"Треба розуміти, що пан Путін багато років тому прийняв рішення, і я в своєму блозі просто передрукував статтю, що з'явилася в квітні 2008 року - План військових дій проти України - написану російським експертом, що щільно працював з російським міністерством протягом багатьох років, і тільки що з'явилося у відкритій пресі... І якщо ви пам'ятаєте на бухарестському саміті (НАТО) у тому ж квітні 2008 року - немає такої країни Україна, немає такої держави, вона якби не відбулася як держава і половина цих територій це російські території - ми їх заберемо. І він сказав це Бушу...Він в плані пацанських понять поводиться досить пристойно. Він прямо сказав - пояснивши свою позицію, у відповідь що?! Просто розсміялися...", - зазначив Ілларіонов.

Читайте такожРосія відкрито стягує військову техніку до північного кордону України"А що стосується розуміння сучасної Росії, то треба чітко усвідомлювати, що таке пропаганда. Для неї не важливо, що відбувається насправді, важлива та картинка, яка створюється на екранах для російських громадян і яка картинка буде у них в голові. Не важливо, що Ви будете робити....от скажімо тут в Києві мені місцеві журналісти поставлять питання українською мовою...Здавалося б, що тут такого? Але в російському ефірі це буде подано як злісні українські націоналісти, бандерівці обложили російського представника", - заявив екс-радник Путіна.