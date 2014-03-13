Харківська облрада не обговорюватиме статус російської мови і федералізацію України

За інформацією прес-служби облари, деякі громадські організації області вимагають скликання позачергової сесії, яка повинна призначити в регіоні референдум про федеративний устрій і державну мову, передає ТСН.

"Запропоновані питання можуть бути предметом розгляду виключно всеукраїнського референдуму, який, згідно зі статтею 72 Конституції України, призначається Верховною Радою або президентом.

Крім того, закон "Про всеукраїнський і місцевий референдум" втратив чинність 28.11.2012 року. Депутатський корпус Харківської обласної ради не може вносити до порядку денного сесії питання і ухвалювати рішення, які суперечать чинному законодавству", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в облраді впевнені, що федералізація держави вимагає серйозної підготовчої роботи фахівців-правознавців і широкого громадського обговорення.