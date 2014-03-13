У нападників на банк у центрі Києва вилучено арсенал зброї – ДСО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту Державної служби охорони при МВС України.

За їхніми даними, сьогодні, 13 березня, близько 2-ї години ночі у центрі Києва біля одного з банків з’явилася група невідомих у кількості понад 20 осіб у масках, озброєних вогнепальною зброєю, які мали при собі інструменти для різки металу.

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«Коли невідомі спробували зайти до приміщення, працівник Державної служби охорони при ГУМВС України в Києві та цивільний охоронець банківської установи, які здійснювали її охорону, убезпечили себе, замкнувшись в окремому службовому приміщенні, і засобами зв’язку повідомили відповідні органи про надзвичайну ситуацію», - зазначається в повідомленні.

На місце події негайно прибули декілька мобільних груп затримання Держслужби охорони та бійці спецпідрозділу міліції «Сокіл».

«У результаті операції, яка тривала декілька годин, усі нападники були затримані, роззброєні і доставлені до одного з райуправлінь столичної міліції», - підкреслили в ДСО.

Триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше міліція інформувала, що група у кількості 38 осіб проникла у приміщення одного з банків, який знаходиться на вулиці Московській в Печерському районі столиці. Сигнал про проникнення в будівлю надійшов на пульт охорони о 20.20.

Правопорушники були виведені з будівлі та доставлені до відділу міліції. Наразі їхні особи встановлюються. У міліції зазначили, що затримані не позиціонують себе з якоюсь політичною силою.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.