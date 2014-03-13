У ВР на початку ранкового засідання зареєструвалося лише 227 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, між тим для ухвалення результативних рішень необхідно 226 голосів.

В сесійній залі наразі дуже мало депутатів із фракції Партії регіонів та позафракційних.

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути питання щодо звернення до Організації Об'єднаних Націй.