Близько 30 депутатів Держдуми РФ приїдуть у Крим - Валуєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат Держдуми РФ (фракція «Єдина Росія») Микола Валуєв сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.

«Не менш як двадцять вісім депутатів Держдуми прибудуть або вже прибули до Криму. У кожного є своє поле роботи, але однозначно, якась кількість буде у складі комісії, яка займатиметься спостереженням за проведенням референдуму. Я говорю про людей, які будуть до 16-го і пізніше у Криму», - сказав Валуєв.

Він також відзначив, що в Криму працює багато російських журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму 6 березня ухвалила приєднати Крим до РФ і винесла на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України? Жителі Криму зможуть проголосувати з 8-ї ранку до 20-ї години вечора за київським часом. Референдум обійдеться у 16,2 млн грн.

Київ вважає «опитування» неконституційним. Такої самої думки дотримуються і світові лідери. Референдум поки визнає лише офіційна Москва.