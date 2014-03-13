МЗС України повідомляє про посилення співпраці з США

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський.

За його словами, розпочато підготовку до американо-українського бізнес-саміту у Вашингтоні.

“Ми почали роботу над створенням інноваційного ради. Це дуже цікавий і потрібний напрям, фактично мова йде про створення екосистеми, яка необхідна для прискорення розвитку підприємництва в Україні, правової культури, інфраструктури та інновації”, - сказав він.

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За словами Лубківського, в Україні вже перебувають представники Міністерства юстиції та команди ФБР для стратегічного консультування з пошуку незаконно отриманих грошей колишніх високопоставлених посадових осіб України.

За його словами, у цій справі додаткову допомогу й технічну експертизу надасть Державний департамент США.

“Ми знаходимося на початку дуже цікавого, нового і обнадійливого етапу - це етап інтенсифікації співпраці”, - сказав Лубківський.

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Він також повідомив, що Україна та США відновлюють роботу комісії зі стратегічного партнерства на рівні міністрів у сферах ядерної безпеки та нерозповсюдження, політичного діалогу і верховенства права, енергетичної безпеки.

У МЗС також повідомили, що Україна і США найближчим часом проведуть консультації на рівні міністерств оборони.

“Найближчим часом ми проведемо консультації з питань оборони на рівні міністерств оборони України і США”, - сказав він.