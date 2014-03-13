МЗС України повідомляє про посилення співпраці з США
МЗС України підкреслює, що Держдеп США надасть допомогу й технічну експертизу в пошуку незаконно отриманих грошей колишніх високопоставлених посадових осіб України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський.
За його словами, розпочато підготовку до американо-українського бізнес-саміту у Вашингтоні.
“Ми почали роботу над створенням інноваційного ради. Це дуже цікавий і потрібний напрям, фактично мова йде про створення екосистеми, яка необхідна для прискорення розвитку підприємництва в Україні, правової культури, інфраструктури та інновації”, - сказав він.
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За словами Лубківського, в Україні вже перебувають представники Міністерства юстиції та команди ФБР для стратегічного консультування з пошуку незаконно отриманих грошей колишніх високопоставлених посадових осіб України.
За його словами, у цій справі додаткову допомогу й технічну експертизу надасть Державний департамент США.
“Ми знаходимося на початку дуже цікавого, нового і обнадійливого етапу - це етап інтенсифікації співпраці”, - сказав Лубківський.
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Він також повідомив, що Україна та США відновлюють роботу комісії зі стратегічного партнерства на рівні міністрів у сферах ядерної безпеки та нерозповсюдження, політичного діалогу і верховенства права, енергетичної безпеки.
У МЗС також повідомили, що Україна і США найближчим часом проведуть консультації на рівні міністерств оборони.
“Найближчим часом ми проведемо консультації з питань оборони на рівні міністерств оборони України і США”, - сказав він.