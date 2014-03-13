Коломойський назвав скупчення військ РФ на українському кордоні «відволікаючим маневром»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коломойський сказав сьогодні під час зустрічі з представниками бізнесу в Дніпропетровську.

Відповідаючи на запитання одного з присутніх на зустрічі, Коломойський припустив, що це «якийсь відволікаючий маневр Росії».

«Але як буде насправді, ніхто не знає. Я, звісно, вірю в краще і хочу бути оптимістом», - сказав голова Дніпропетровської ОДА.

На його думку, якщо займаються силовими сценаріями, то такі сили діють керуючись від досягнутого і можуть відступити, якщо тільки «упруться в стіну».

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«Росія зіткнулася серйозною міжнародною реакцією на свої дії в Криму. Чи зупинить це її, ми не знаємо», - сказав Коломойський.

За словами Коломойського, прояви сепаратизму в Україні не пройшли, незважаючи на провокації.

«Народ України виявив в цілому єдність за винятком окремих маргіналів і заявив, що хоче жити в суверенній Україні»,- підкреслив він.