Через окупацію Криму російськими військовими зірвався початок туристичного сезону

Більша частина туристів приїздить в Крим з України, третина - із Росії. Один турист годує десятьох кримчан, але вже можна рахувати втрати, передає ТСН.

Яким би не був розвиток подій після 16 березня, опитані ТСН експерти лякають: курортні сезони на півострові зірвані на роки вперед. Окупація Криму та спроба самопроголошеною владою націоналізувати приватний бізнес не сприятеме інвестуванню сервісу, якість якого не дуже відірвалась од радянського.

Кримські туроператори обнадійливо вірять у російського туриста і сподіваються на так званий відкладений попит. Співвітчизників заманюють на півострів ціною.

Як повідомляє ТСН, цьогоріч, зізнаються туроператори, ажіотажним попитом не може похвалитися жоден курортний напрям. Через валютну нестабільність скасовуються чартерні рейси і закордон. Туроператори планують запровадити промоцію відпочинку в Україні.