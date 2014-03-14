Україна готова посилити повноваження Криму - Яценюк

Про це глава Кабміну сказав на засідання Радбезу ООН в четвер ввечері.

"Крим був, є і буде невід'ємною частиною України. Ми ніколи не визнаємо жодного штучно спланованого референдуму. Ми проведемо загальнонаціональний діалог для розширення повноважень АР Крим в українському парламенті шляхом конституційних засобів і можливостей", - сказав Яценюк.

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Він також пообіцяв захистити "кожну меншість в Україні", незалежно від віросповідання, мови тощо — кожного громадянина країни.

"Ми простягаємо руку Росії, а замість цього отримали ствол зброї. Ми і надалі вважаємо, що Росія готова вести переговори, готова врегулювати цей трагічний конфлікт не лише в наших двосторонніх відносинах, але й у всій Європі, за допомогою мирних засобів", - сказав Яценюк.

Він також пообіцяів зробити все "для миру та стабільності".

Окрім того, Яценюк підкреслив, що Україна стикнулася з військовою агресією країни-сусіда, яка є одним із п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН.

"Ця агресія не має жодних причин і передумов. Це абсолютно неприпустимо у 21 столітті розв’язувати будь-які конфлікти з танками, артилерією та армією на території", - підкреслив він.

Прем'єр також закликав Росію вивести війська з Криму і "почати реальні розмови і переговори, аби подолати цей конфлікт", який, на його думку, "виходить поза межі регіону".

"Те, як діють наші російські партнери – і, переконаний, якщо ми почнемо реальні переговори з Росією, то вони зможуть стати справжніми партнерами, - підриває глобальну безпеку та програму ядерного роззброєння. Адже після цих дій буде дуже складно переконати будь-кого в світі не мати ядерної зброї",- наголосив Яценюк.

Він ще раз підкреслив, що українська влада абсолютно відкрита до переговорів: "Ми хочемо реальних переговорів. Ми не хочемо жодної військової агресії".