Російська військова техніка прямує вглиб Криму

"Джерела з Керчі повідомляють, що сьогодні вранці вглиб Криму пройшов ешелон з російською військовою технікою. На залізничних платформах знаходяться 14 комплексів С-300,4 БТРа зв'язку, 5 Камазів, 4 Уралу з кунгами, 4 Уралу тентованих", - повідомляє керівник кримського медіа-центру Міноборони Владислав Селезньов в Facebook.Читайте такожЛітак Держприкордонслужби вдруге обстріляли з російського блокпоста

Крім цього, за інформацією джерел в Джанкої в ці хвилини витягується колона військової техніки РФ. Напрямок руху колони невідомий.

"Напередодні відбулося шикування особового складу військ РФ, дислокованих на аеродромі в Джанкої. З напутнім словом до присутніх з благословенням і напуттям звернулися військові капелани", - підкреслює Селезньов.

Читайте такожЧуркін заявив, що Росія не хоче війни

Він також повідомив, що ослаблена блокада в Інкермані, військовослужбовців і персонал бази, а також служби забезпечують харчуванням базу, пропускають на територію об'єкта через верхнє КПП. Заступник начальника бази по роботі з особовим складом сьогодні вранці поінформував інкерманських козаків і російських солдатів, які проводять блокаду, про наявність домовленостей про недопущення провокацій між командувачами ВМСУ і ЧФ РФ, написав Селезньов.