У Росії немає плану вторгнення на південний схід України - Лавров

19:32, 14 березня 2014
Політика
0 0

Росія не має планів вторгнення на південний схід України.

Лавров стверджує, що Росія не планувала вторгнення на південний схід України

Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після сьогоднішніх переговорів у Лондоні з держсекретарем США Джоном Керрі, передає РИА Новости.

"Росія не має і не може мати планів вторгнення на південний схід України... У нас немає планів не забезпечувати транспарентність (у діях навколо України)", - сказав Лавров.

Раніше повідомлялося, що на думку Лаврова, розмова з Керрі була корисною, але розбіжності Росії і США щодо України залишилися.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter