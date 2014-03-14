У Росії немає плану вторгнення на південний схід України - Лавров
19:32, 14 березня 2014Політика
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Росія не має планів вторгнення на південний схід України.
Лавров стверджує, що Росія не планувала вторгнення на південний схід України / REUTERS
Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після сьогоднішніх переговорів у Лондоні з держсекретарем США Джоном Керрі, передає РИА Новости.
"Росія не має і не може мати планів вторгнення на південний схід України... У нас немає планів не забезпечувати транспарентність (у діях навколо України)", - сказав Лавров.
Раніше повідомлялося, що на думку Лаврова, розмова з Керрі була корисною, але розбіжності Росії і США щодо України залишилися.
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