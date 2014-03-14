У Росії немає плану вторгнення на південний схід України - Лавров

Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після сьогоднішніх переговорів у Лондоні з держсекретарем США Джоном Керрі, передає РИА Новости.

"Росія не має і не може мати планів вторгнення на південний схід України... У нас немає планів не забезпечувати транспарентність (у діях навколо України)", - сказав Лавров.

Раніше повідомлялося, що на думку Лаврова, розмова з Керрі була корисною, але розбіжності Росії і США щодо України залишилися.