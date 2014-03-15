«Правий сектор» заперечує використання зброї під час конфлікту у Харкові

Про це на прес -конференції в суботу заявив журналістам член політради "Правого сектора" Олег Однороженко.

«З нашого боку зброю не використовувалося. Це наше приміщення. Ця агресія нічим не була спровокована. Під час нападу велася звичайна, штатна робота, що показує кількість співробітників - близько 40 осіб. Тому що справжня чисельність (організації в Харкові - УНІАН) набагато більше. Якби ми планували якісь акції саме на цей час, однозначно людей було б набагато більше», - заявив Однороженко.

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Також, за його словами, члени «Правого сектору» не застосовували вогнепальну зброю, тому що її у них не було , на відміну від нападників.

«Напад почали спочатку невеликі групи, десь 200-300 людей. Але опісля до них приєдналися нові сили , і загальна кількість нападників досягла тисячі, за різними оцінками зовнішніх спостерігачів, і тих хлопців, які знаходилися в приміщенні. ... Застосовувалась вогнепальна зброя, зафіксовано кілька десятків автоматів Калашникова , снайперські гвинтівки , шумові гранати , бойові гранати та інше», - повідомив Однороженко, додавши, що напад тривало близько п'яти годин, і кілька атак захисниками офісу були відбиті.

Також Однороженко зазначив, що найбільше «Правий сектор» обурює поведінка міліції в цій ситуації: вона спочатку не діяла, а пізніше заарештувала захисників офісів.Читайте такожУ Харкові проросійські молодики громили офіс "Просвіти". Дві людини загинули

«Захисникам Римарській висунули ультиматум, що вони повинні залишити приміщення. ... Було зазначено, якщо «Патріот України» не залишить офіс, то міліція почне власний штурм. Були важкі переговори. Перебував мер Харкова , губернатор області. Домовленості були порушені правоохоронними органами. Було домовлено, що захисники Римарської вийдуть з приміщення і їм нададуть можливості відійти, замість цього , коли люди вийшли без засобів захисту - більшу частину затримали» , - сказав він.

Також Однороженко прокоментував інформацію про двох убитих під час перестрілки . За його словами , вони були вбиті не на вулиці Римарській .

«Наскільки ми можемо судити, вони були вбиті далеко від приміщення на вул. Римарській, 18 , на іншій вулиці . Тому у нас є обгрунтована підозра , що це зробили самі ж нападники , зокрема , з «Оплоту» , який відзначився і в Києві численними провокаціями. За нашими підозрами , це могло статися в Харкові , щоб по українським каналам показували , що в Харкові творитися безлад і ситуація не контролюється українською владою » , - повідомив він.

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У свою чергу керівник прес -служби Соціал- Національної асамблеї (Правий сектор ) Ігор Мосійчук повідомив , що «Правий сектор» був готовий до нападу , проте не раніше завтрашнього дня , 16 березня.

«Ми сподівалися , що нам вдасться підтягнути сили з Києва . Ми очікували протистояння 16 березня , коли в Харкові пройде так званий народний референдум про співробітництво з Російською Федерацією і вибори народного губернатора», - сказав Мосійчук.

За його словами , на даний момент є інформація , що МВС пообіцяло відпустити активістів «Правого сектору» , затриманих під час перестрілки в Харкові , до 18:00 сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН , у Харкові в результаті конфлікту біля офісу «Просвіти» , який стався минулої ночі , загинули дві людини , ще п'ятеро отримали поранення . Разом з тим лікарі запевнили , що загрози життю поранених на даний момент немає.

За офіційними даними , міліція затримала близько 40 осіб , які брали участь у сутичках в Харкові.

Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що всі постріли були зроблені з приміщень , які розташовані в будівлі на Римарській , а не з вулиці. За його словами , зараз встановлюються особи затриманих , і найближчим часом буде обрано для них запобіжний захід.