"Правий сектор" закликає МЗС РФ "повернутись до реальності"

"Адже заява МЗС РФ,в якій говориться про те що із Харкова виїхали колони із озброєними людьми від «Правого сектору» в Донецьк та Луганськ є ніщо іншим, а ніж зухвалою та відвертою брехнею. Представники нашої організації ніколи не приймали, не приймають і не прийматимуть участі у подібних заходах, які є просто вигаданими російської стороною для нагнітання ситуації в Україні", - йдеться у коментарі організації щодо діяльності МЗС РФ.

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У "Правому секторі" наголошують, що саме російські громадяни є «боевиками», які штурмують органи влади у Донецьку та Луганську

"Уже весь цивілізований світ став свідком того, що саме російські так звані «туристи» виступають провокаторами у східних регіонах України, що є прямим втручанням у внутрішні справи нашої держави.Такі «екстремісти» напряму координують свою діяльність із такими російськими організаціями, як «Родина», «Евразийский Союз Молодежи», харьківский “Оплот”", - заявляє "Правий сектор".

"Правий сектор" вважає, що заяви МЗС РФ вражають своєю фантастичністю та безглуздістью.

"Ми закликаємо зовнішньополітичне відомство перестати черпати свої ідеї для заяв із фантастичних творів та повернутись до реальності", - йдеться у повідомленні.