У Донецьку поховали "свободівця", зарізаного в нічний бійні 14 березня

Як передає кореспондент УНІАН , на громадянську панахиду прийшло понад 300 осіб , дуже багато людей не були особисто знайомі з Дмитром , але були в день загибелі на площі ім. Леніна серед учасників акції за єдність України . Люди заходили в зал для жалобних церемоній з квітами та національними прапорами.

При похованні ті, хто зібралися на кладовищі, кілька разів заспівали гімн України і скандували: « Герої не вмирають!». Було сказано багато теплих слів про Дмитра, який був єдиним сином у своїх батьків, чотири попередні роки був донецьким студентом, а на 5-й курс вступив до магістратури Львівського національного університету, де і навчався . Тільки 5 березня він відзначив свій 22-й День народження. При похованні Дмитра накрили прапором України і поховали як героя.

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Дмитро мешкав в Донецьку у Ворошиловському районі та, за неофіційними джерелами відомо, що витрати на організацію його похорону взяв Ворошиловський райвиконком Донецька, а також народний депутат, яка обиралася по цьому округу, Тетяна Бахтєєва.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну, який проходив увечері на площі ім. Леніна , завершився нападом на їх агресивно налаштованих проросійських активістів. В результаті зіткнень , згідно з офіційними даними , одна людина загинула , 28 звернулися за допомогою до медиків.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чотирьох організаторів масової бійки в Донецьку. Прокуратура Донецької області проводить перевірку дій або бездіяльності працівників правоохоронних органів , які повинні були забезпечувати громадський порядок під час проведення мирних акцій 13 березня Донецьку.

Ведеться досудове розслідування за ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення)