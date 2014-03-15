У ЦВК впевнені, що на псевдореферендумі в Криму буде "повний бардак"

ЦВК створив умови для того, щоб організатори проведення псевдореферендуму в АРК не змогли скористатися даними державного реєстру виборців.

Про це в ефірі телемарафону ТСН щодо ситуації в Криму заявив член Центрвиборчкому України Андрій Магера. Він припускає, що для створення списків виборців у Криму використовували архіви з останніх парламентських виборів 2012 року."

Мені вдалося побачити так звані повідомлення, які надсилають учасникам референдуму, там дуже часто не вказуються прізвища, ім'я, по батькові. А пишуть "дорогі севастопольці", і вважають, що цього достатньо", - зазначив Магера.

"Це означає, що у списках виборців буде повний бардак. І можливості для зловживань і фальсифікацій", - зазначив представник ЦВК.

Магера також зазначив, що коли немає правил, немає і можливостей щось пояснити. "Якщо нема закону про місцевий референдум, правил проведення місцевих виборів ніхто не зможе придумати", - заявив він.

"Юридична відповідальність за це може бути дуже серйозна", - зазначив Магера щодо організаторів псевдореферендума і членів місцевих виборчкомів.

Він уточнив, що мова може йти про кримінальних провадженнях та реальні терміни позбавлення волі.