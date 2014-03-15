Меджліс виступив із зверненням, що підтримує Україну і засуджує агресію РФ

Про це йдеться у зверненні вищого повноважного представницького органу кримськотатарського народу меджлісу до Верховної Ради України і до всього народу України.

Зокрема меджліс у зверненні до українського народу, його представникам у ВРУ:

- підтверджує своє визнання України як суверенної та незалежної держави в існуючих кордонах;

- рішуче засуджує акт агресії з боку Російської Федерації і план по анексії Криму, розглядаючи ці дії як грубе порушення міжнародного права, дестабілізуючий існуючу систему міждержавних відносин;

- не визнає кримський референдум 16 березня 2014 року, проводиться з метою змінити територіальну приналежність Криму, легітимним і відповідним міжнародному праву і Конституції України;

- категорично відкидає будь-які спроби визначити майбутнє Криму без вільного волевиявлення кримськотатарського народу - корінного народу Криму;

- затверджує, що право вирішувати, в якій державі жити кримськотатарського народу, належить виключно самим кримським татарам;

- переконаний, що відновлення прав кримськотатарського народу і реалізація їм права на самовизначення на своїй історичній Батьківщині повинні здійснюватися у складі суверенної і незалежної Української держави.

Меджліс вважає, що "будь-яка влада в Криму повинна формуватися і здійснювати свою діяльність лише при умові вільно вираженої волі і згоди кримськотатарського народу".

Меджліс закликає ВРУ "приєднатися до Декларації ООН про права корінних народів, а також визнати і закріпити законами та іншими правовими актами України статус кримськотатарського народу як корінного народу Криму".

І як підсумок меджліс закликає "ВРУ та інші вищі органи державної влади України негайно і спільно з міжнародними організаціями (ООН, ОБСЄ, Рада Європи, Європейський Союз), з метою реалізації природних прав кримськотатарського народу, передбачених міжнародними актами про права корінних народів, забезпечити вільне волевиявлення на здійснення кримськотатарським народом невід'ємного права на самовизначення на своїй історичній території - Крим".

Згідно зі зверненням, в Криму проживають 2 млн осіб, з них 13% - кримські татари.