ФСБ на російському кордоні вимагає в українців показати гроші

Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.

Держприкордонслужба звертає увагу громадян України, які мають намір перетинати українсько-російський кордон, на те, що органами прикордонного контролю Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, починаючи з ранку 15 березня звертається особлива увага на обов’язковість підтвердження іноземними громадянами та особами без громадянства наявності коштів для проживання на території Російської Федерації та виїзду з Російської Федерації чи пред'явлення гарантії надання таких коштів.

Згідно із відповідним Положенням, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 24 квітня 2003 р. N 241 підтвердженням наявності коштів для проживання та виїзду або гарантією їх надання є:

Читайте такожДержприкордонслужба продовжує посилювати заходи на кордоні з Росієюа) гарантійний лист, сторони що запрошує, оформлений в установленому порядку;

б) запрошення іноземного громадянина або особи без громадянства до Російської Федерації, оформлене в установленому порядку Федеральною міграційною службою Російської Федерації або її територіальними органами, Міністерством закордонних справ Російської Федерації або його представництвами на території Російської Федерації;

в) оформлений належним чином договір про туристичну поїздку іноземного громадянина або особи без громадянства до Російської Федерації й документ, що підтверджує їх прийом російської туристичної організацією, зареєстрованою в установленому порядку;

г) дійсні для виїзду з Російської Федерації проїзні квитки або документ, що підтверджує гарантію їх придбання у пункті пересадки на території Російської Федерації у випадку транзитного проїзду через територію Російської Федерації.

Підтвердження іноземним громадянином або особою без громадянства наявності засобів для проживання та виїзду або пред'явлення гарантії їх надання не вимагається у разі:

а) слідування у службове відрядження до іноземного представництва, консульської установи, міжнародної організації, її представництво або підрозділ, акредитовані у Російській Федерації, або в інших цілях, передбачених службовим відрядженням;

б) офіційних візитів до Російської Федерації;

в) прямування до Російської Федерації члена сім'ї іноземного громадянина, працюючого в Російській Федерації, для спільного проживання;

г) прямування до Російської Федерації особи, визнаної у Російської Федерації біженцем.

При цьому інформації про те яка сума вважає достатньою при її пред’явленні у пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації у зазначеному Положенні не міститься.

За даними Держприкордонслужби України, відсутність підтвердження наявності коштів для проживання та виїзду а також полісу медичного страхування вже послужила підставою для відмови у перетині державного кордону Російської Федерації 184 громадянам України.