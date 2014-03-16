Аваков різко відповів критикам вимоги МВС терміново здати незаконну зброю

Про це Арсен Аваков заявив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Критикам імперативного вимоги здати незареєстровану зброю. Комусь подобаються збуджені люди що ходять по вулицям з різними гаслами, обтяжені зброєю? Комусь подобаються вечірні перестрілки в серці наших міст? Хтось дійсно вважає, що молодики з обрізом і своїм розуміння закону - те, що потрібно нашій країні сьогодні? Я так не вважаю», - написав Аваков.

«Ви що не розумієте, що навмисно провокуються конфлікти людей у збуреній атмосфері цих днів? Провокуються в інтересах іншої країни, за чужим сценарієм, використовуючи гарячі голови і відвертих провокаторів - не розумієте? Не розумієте, що чергова спровокована перестрілка буде використана як привід до агресії та окупації країни? Ви не знаєте? Я ЗНАЮ. МЕНІ НАЛЕЖИТЬ ЗНАТИ. І тому роблю те, що повинен», - заявив він.

«Збройні формування, люди зі зброєю повинні піти з вулиць наших міст. Час постреволюційного хаосу має поступитися місцем іншому порядку й дисципліні - його потрібно вибудовувати на твердих основах, а не на праві вільного револьвера», - вважає Аваков.

«Найактивнішим і бойовим скажу і запрошу: Хочеш служити Україні, переживаєш за порядок і справедливість у країні - вступай в Національну гвардію!», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше МВС України та СБУ закликали українців негайно здати незаконну зброю.

Міліція аргументувала такі заходи надзвичайною суспільно-політичною ситуацією, що склалася в країні, а також загостренням криміногенної обстановки.