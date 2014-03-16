Російські козаки намагаються змусити українських військових піти на референдум

09:36, 16 березня 2014
Політика
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Співробітників державного науково-випробувального центру в Приморському не пускають на роботу - наполягають, що спершу треба піти до виборчих дільниць.

Російські козаки не пускають співробітників державного науково-випробувального центру в Приморському на роботу, пише Українська правда.

Про це виданню повідомив глава медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов з посиланням на генерал-майора Юрія Тішкова.

"Вчора на зборах в частині було прийнято рішення не брати участь у референдумі", - зазначає Селезньов.

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"Сьогодні під КПП військової частини в Приморському група козаків не пропускає персонал на роботу на територію державного науково-випробувального центру в Приморському", - пише Селезньов.

"Мотивують це так: Ідіть на виборчі дільниці, потім приходите на роботу", - додає він.

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