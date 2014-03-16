В Криму голосують прямо на вулиці - очевидці

Як повідомляють очевидці, "ходять по всіх квартирах, вимагають голосувати".

Читайте такожУ Криму розпочався невизнаний світом референдум. Онлайн-трансляціяЧоловік носить "скриньку", жінка – список, із яким звіряється. "Їм навіть дільниці не потрібні", - повідомила людина, яка зняла це на відео, повідомляє УП.

Одна жінка проголосувала прямо на вулиці.