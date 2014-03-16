В Криму голосують прямо на вулиці - очевидці
11:27, 16 березня 2014Політика
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У Криму до тих, хто не йде голосувати на референдум, приходять додому, для переконливості – навіть із міліцією.
Як повідомляють очевидці, "ходять по всіх квартирах, вимагають голосувати".
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Одна жінка проголосувала прямо на вулиці.
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