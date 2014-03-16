У Луганській області стартував «народний референдум»

У Луганській області почалося проведення так званого «народного референдуму Луганщини».

Як передає кореспондент УНІАН, у Луганську заповнити бюлетень можна на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Незважаючи на несприятливі погодні умови, біля столу з представником «референдуму» постійно перебувають близько 15-30 містян.

За словами відповідальної за організацію заходу в Луганську Ірини Готман, кожен охочий може висловити свою думку упродовж тижня, до 23 березня.

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«Ми проводимо соціологічне опитування населення під назвою «народний референдум Луганщини». Сьогодні до 17-ї години заповнити бланки можуть жителі Луганська, Краснодона, Щастя. Наступними днями будуть організовані опитування в інших містах області. Наразі вирішуємо організаційні питання», - сказала Готман.

За її словами, опитування проходить достатньо активно серед усіх верств населення. «Підходять і молоді люди, і пенсіонери. Це для всіх як можливість офіційно заявити про свій вибір. На даний момент у нас закінчилися 5 тисяч бланків, терміново додруковуємо ще», - сказала Готман.

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Як вважає організатор опитування, дані соціологічного дослідження можуть істотно вплинути на політичну ситуацію в країні.

При цьому Готман не повідомила, хто вестиме підрахунок голосів і оброблятиме результати «референдуму», а також - куди їх потім направлять. «Це поки що закрита інформація з метою безпеки», - заявила Готман.

Луганський окружний адміністративний суд заборонив проведення будь-яких масових заходів у Луганську з 15 по 30 березня.

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Як повідомляв УНІАН, ініціативна група з 15 чоловік підготувала і подала документи про проведення референдуму до Луганської міської ради і Луганської обласної ради.

Для висловлення волевиявлення учасникам необхідно при собі мати паспорт, що засвідчує громадянство й приналежність до Луганської територіальної громади, а також "власноручно відповісти на запитання й заповнити бюлетень затвердженої форми".

На обговорення на "Народному референдумі" пропонуються такі питання: 1. Ви довіряєте тимчасово виконуючому обов'язки Президента України і призначеним ним особам? 2. Ви підтримуєте зниження соціальних виплат і скасування пільг на вимогу МВФ? 3. Ви підтримуєте статус Луганської області як суб'єкта федерації у складі України? 4. Ви підтримуєте амністію лідерам народного спротиву Луганщини? 5. Ви підтримуєте вступ до Митного Союзу?

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Голова Луганської обласної ради Валерій Голенко офіційно заявив, що «в Україні немає закону про місцевий референдум". "Оголосити його ми просто не можемо. Навіть якщо депутати зберуться, ухвалять таке рішення, воно буде скасовано негайно, миттєво. А ті, хто тільки й шукає привід, щоб розібратися з Луганщиною, заткнути рот незгодним, отримають у руки додатковий козир. Незаконне рішення депутатів стане підставою, щоб прийняти постанову Верховної Ради України, приміром, про достроковий розпуск Луганської обласної Ради», - заявив він.

При цьому Голенко підкреслює, що підтримує ініціативу луганців про збір підписів для проведення всеукраїнського референдуму з питання федерального устрою України. «Конституція визначає, що референдум може бути оголошений саме за народною ініціативою. Це просто необхідно, щоб зберегти цілісність нашої країни», - заявив голова облради.