У Криму психічно хворим допомагають «правильно» голосувати на референдумі - Меджліс

У Сімферополі психічно хворим людям допомагають «правильно» голосувати на референдумі, заявила прес-секретар меджлісу кримських татар Ліля Муслімова.

«Вважаю, картина з психіатричними лікарнями завжди ясна. Але як факт підтвердження: зателефонували з однієї лікарні, що на Ялтинській об'їзній, с. Строганівка - пацієнтам установи, які є недієздатними громадянами і не можуть брати участь у виборах і референдумах, допомагають правильно голосувати. Не знаю навіть, хто з журналістів або спостерігачів зможе зафіксувати цей факт», - написала Муслімова на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

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Як повідомляв УНІАН, неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму проводиться за військової і політичної підтримки Російської Федерації.

У "Бюлетені для голосування на загальнокримському референдумі 16 березня 2014 року" всього лише два питання російською, українською і кримськотатарською мовами:

1. Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?

2. Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

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Оскільки Конституцією України не передбачено проведення місцевих референдумів та з урахуванням того факту, що референдум у Криму став можливим завдяки вторгненню російських військ, світова громадськість, за винятком Росії, вважає його нелегітимним.

Референдум був визнаний нелегітимним Конституційним Судом України, Венеціанською комісією, ЄС і США. 15 березня на розгляд Ради Безпеки ООН була винесена резолюція, яка передбачає оголосити майбутній референдум у Криму «таким, що не має сили», і закликати всі країни не визнавати його результати, однак Росія заблокувала її, скориставшись правом вето.

У Криму проти референдуму активно виступають кримські татари.